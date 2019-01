Wende maakt speciale show voor Londens theater

Op verzoek van het Londense theater werkt Wende de komende maanden aan de hand van workshops aan de nieuwe voorstelling met als werktitel 'The Song Project'. Het is de bedoeling dat de voorstelling in de lente van 2020 de wereldpremière beleeft.

The Royal Court staat al decennialang aan het beginpunt van de carrières van schrijvers. John Osborne, Samuel Beckett, Sarah Kane, David Hare, Caryl Churchill, Mark Ravenhill en Simon Stephens vierden na hun debuut daar grote successen.

Aanstormend talent

Artistiek directeur Vicky Featherstone raakte gefascineerd door Wende’s werk voor haar recente show MENS, die ze in april voor het laatst in Carré en Paradiso zal spelen. Ze vroeg Wende om samen met een groep aanstormend vrouwelijk schrijverstalent te werken aan een project met als doel ’het verhalende lied een vanzelfsprekende plek te geven in onze tijd’.

Voor de regie en visuele ontwikkeling van het project werkt ze samen met de Engelse kunstenaar Chloe Lamford, die al de vormgeving voor haar voorstelling MENS deed. Het is nog niet duidelijk of de voorstelling ook in Nederland te zien zal zijn.

Wende Snijders is niet de enige Nederlandse ster die binnenkort in Londen te zien is. Willemijn Verkaik treedt in maart op in de majestueuze Royal Albert Hall in Londen. De Nederlandse zangeres maakt deel uit van het ensemble van de voorstelling Disney's Broadway Hits, dat dan een aantal keer op het podium staat.