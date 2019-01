Opnames Club van Lelijke Kinderen afgerond

„De film staat erop”, meldt producent Dave Schram trots. „Genoten van de rushes. Wat een productie weer :) Over 3 weken start de montage.” Hij deelt een paar foto’s van de set, waarop acteurs Jeroen van Koningsbrugge, Jelka van Houten en Georgina Verbaan te zien zijn.

In De Club van Lelijke Kinderen moet de elfjarige Paul, een jongen met grote flaporen, plotseling mee op schoolreisje. Al snel komt hij erachter dat hij in werkelijkheid samen met honderden andere kinderen wordt opgesloten, omdat hij lelijk is. Op deze manier wil president Isimo het land opschonen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Van Koningsbrugge, Van Houten, Verbaan, Edwin Jonker en Roeland Fernhout. De familiefilm is een coproductie van Umami Media en Shooting Star (De dirigent, Pietje Bell). De film moet in oktober 2019 in de bioscopen te zien zijn.