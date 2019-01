Dj Loeki bedankt fans in comeback-filmpje

Ⓒ Screenshot

De iconische Loeki de Leeuw was woensdagavond voor het eerst in vijftien jaar weer op de buis, nu als dj. In het nog niet eerder vertoonde filmpje stond Loeki, met koptelefoon om de nek, achter een dj-booth en werd hij aangekondigd als ’the king of reggeaton’. Het filmpje is een bedankje voor de petitie om Loeki terug te halen, die in twee dagen meer dan 20.000 keer is ondertekend.