Cosby-beschuldiger Louisa Moritz overleden

Moritz had een rechtszaak tegen Cosby aangespannen, die volgens nieuwssite The Blast ondanks haar dood verdergaat. Moritz is bekend van tv-shows in de jaren 70 en 80, zoals Up in Smoke. Ook speelde zij in de film One Flew Over The Cuckoo's Nest.

Het misbruik van Cosby zou hebben plaatsgevonden toen zij allebei te gast waren in de Tonight Show. Terwijl zij op haar beurt wachtte in een aparte kamer, kwam Cosby binnen. Hij zou vervolgens zijn penis uit zijn broek hebben gehaald en deze in haar gezicht hebben geduwd met de woorden: "Proef hier wat van, het zal je in veel opzichten goed doen."

Moritz werd geboren in de Cubaanse hoofdstad Havana en verhuisde in de jaren 50 naar New York. Na haar acteercarrière werd Moritz een succesvolle makelaar in de omgeving van Los Angeles. Ze is een natuurlijke dood gestorven, gerelateerd aan hartproblemen.