Henny Huisman debuteert donderdag als mediator

„Ik ga natuurlijk niet zeggen wie ik bezoek, want dan gaat die man of vrouw al klaarstaan”, zei Henny. De ’mediamediator’ zei geleerd te hebben van de kwestie André Hazes, wat zijn eerste case zou worden. Hazes weigert op te komen draven in het radioprogramma van Wilfred Genee, omdat de presentator zich in het verleden negatief heeft uitgelaten over André’s vertolking van zijn vaders hit Ik leef mijn eigen leven. Genee vond de Hazes-telg te jong om dit nummer te zingen, waardoor de presentator op de zwarte lijst terechtkwam van de artiest.

Huisman zou beide kemphanen donderdag aan tafel moeten krijgen door te gaan bemiddelen, maar dat lijkt nu niet te lukken. Henny: „Het liefste zou ik naar hem toe willen. Maar hij is nu helemaal gewaarschuwd en dan krijg je van die vaste teksten.” Henny en Wifred erkenden overigens in DWDD dat de radiorubriek van de televisiecoryfee nog in de grondverf staat. „Het is nog niet eens gegrond”, zei Henny lachend.

