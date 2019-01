Chris Hemsworth bleef acteren voor huis ouders

„Ik vroeg mijn vader ooit wanneer hij dacht het huis af te betalen”, zegt Chris in gesprek met Men’s Health. ’Waarschijnlijk nooit’ was het antwoord dat zijn vader hem gaf. „De meeste mensen zitten in datzelfde schuitje en dat wilde ik veranderen”, zegt de 35-jarige acteur. „Ik wilde altijd al acteren en een van de eerste dingen die ik wilde doen als ik genoeg geld had, was het huis van mijn ouders afbetalen.”

Na zijn laatste film Star Trek (2009) bleef het voor Hemsworth echter een tijdje stil op het gebied van nieuwe rollen. Hij deed wel audities, maar werd toch een beetje bang dat hij niet meer aan de bak kwam. „Op een gegeven moment dacht ik zelfs ’ik ga terug naar Australië’.”

Voor het huis

Toch gaf hij niet op. „Ik had nog één auditie en ik dacht ’doe dit voor het huis, denk niet alleen maar aan jezelf.’ Dat was voor de film The Cabin in the Woods en uiteindelijk kreeg ik de rol.”

Sindsdien ging het weer bergopwaarts en werd Hemsworth de ster in films als Red Dawn en Thor.