Acteur William Shatner (91) ontkent naderende dood

Shatner, die later deze maand 92 wordt, voelt zich namelijk kiplekker. Hij geeft op Instagram de nieuwsmedia de schuld van het feit dat zijn uitspraken een eigen leven zijn gaan leiden: „Het is pure clickbait. Ik bedoelde dat niemand het eeuwige leven heeft, al ga ik zeker een poging wagen!”

In zijn post kan Shatner het niet nalaten de draak te steken met zijn eigen sterfelijkheid. Hij roept volgers op vooral kaartjes te kopen voor zijn theatertournee en de première van zijn aangekondigde docu, want: „Je weet maar nooit!”

In de documentaire, getiteld You can call me Bill, blikt Shatner terug op zijn veelbewogen leven en deelt hij levenslessen en andere wijsheden. Het egodocument is grotendeels gefinancierd door crowdfunding. „Ik heb kleinkinderen en deze docu is mijn manier om er voor hen te zijn als ik er niet meer ben”, vertelde hij onlangs aan Variety.