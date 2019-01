Klubbb3 na heftige tijd bijna terug

Florian Silbereisen, Jan Smit en Christoff De Bolle, oftewel: Schlagersensatie Klubbb3. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is altijd feest wanneer KLUBBB3 optreedt. Het laatste project van de legendarische Volendamse artiestenmanager JAAP BUIJS, die zijn pupil JAN SMIT (33) koppelde aan de Duitse FLORIAN SILBEREISEN (37) en de Belgische CHRISTOFF DE BOLLE (42) zet in drie landen zalen op zijn kop. Maar achter de schermen waren er grote zorgen, om in elk geval twee leden: alleen Jan Smit ontsprong de dans en begon 2019 ontspannen…