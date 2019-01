DWDD scoort met verwarring

In DWDD was voor de tweede keer deze week een gesprek te zien dat bij de kijkers veel verwarring wekte. De acteurs van De Verleiders wekten maandagavond veel opschudding met een sketch over privacy die als serieus gesprek werd gepresenteerd. Zelfs minister Kasja Ollongren uitte kritiek op de onwaarheden die in het item als feiten werden gepresenteerd. Van Nieuwkerk bood hier dinsdagavond geen excuses voor aan, maar stelde wel dat hij zelf iets kritischer had moeten zijn.

Woensdagavond waren Wilfred Genee en Henny Huisman te gast. Huisman gaat als bemiddelaar werken voor het programma Voetbal Inside, dat regelmatig het verwijt krijgt te lomp te zijn en volgens critici zelfs homofobe, seksistische en racistische ‘grappen’ te maken. Maar aan tafel bleek ook dit vooral om een grap te gaan. Dit leidde weer tot erg veel verwarring bij kijkers, zo bleek op sociale media.

Het best bekeken programma van de woensdagavond was traditiegetrouw het NOS Journaal, dat 2,2 miljoen kijkers trok.