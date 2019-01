Wie wint de Gouden RadioRing van 2018?

De vijf kanshebbers zijn Somertijd (Radio 10), Vroege Vogels (NPO Radio 1), The Friday Move (BNR), Club Ondersteboven van Slam! en Evers Staat Op (Radio 538). Edwin Evers won de Gouden RadioRing ook al in 2006. Daarnaast maakt Evers, die momenteel van een sabbatical geniet, ook kans op de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator.

Voor de Zilveren RadioSter Vrouw zijn Marieke Elsinga (Qmusic), Eva Koreman (BNNVARA, NPO 3FM) en Annemieke Schollaardt genomineerd. Bij de mannen zijn naast Edwin Evers ook Wilfred Genee (BNR) en Bram Krikke (SLAM!) genomineerd voor een Zilveren RadioSter.

Ekdom in de ochtend

Vorig jaar ging de Gouden RadioRing naar het programma Ekdom in de ochtend van Gerard Ekdom op NPO Radio 2. Hij kreeg ook de prijs voor beste radioman. Annemieke Schollaardt werd verkozen tot beste vrouwelijke dj.

Het RadioRing Gala wordt gepresenteerd door Rob Janssen. De AVROTROS-dj neemt het stokje over van Jan-Willem Roodbeen, die het gala sinds 2011 presenteerde. Voor het eerst krijgen luisteraars dit jaar de kans om het radiofeest bij te wonen, maar de uitreiking is ook online te volgen en via NPO Radio 2.