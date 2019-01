Comeback Loeki de Leeuw trekt 1,4 miljoen kijkers

Dit zijn méér kijkers dan normaal naar dit reclameblok kijken, legt een zegsman van Kijkonderzoek uit: „Vorige week waren dat er 1,1 miljoen voor hetzelfde reclameblok.”

Loeki was in het nieuwe filmpje te zien als dj. Zoals gebruikelijk bij het leeuwtje, ging er iets fout en zei hij vervolgens ’asjemenou’. Het nieuwe filmpje, gemaakt door de dochter van geestelijk vader Joop Geesink, was een cadeautje aan de ondertekenaars van een petitie van NPO Radio 2-dj’s Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die vorige week een petitie startten om Loeki terug op televisie te krijgen. De petitie werd binnen een etmaal 20.000 keer ondertekend.

Aimabele pop

De STER heeft beloofd serieus na te denken over een definitieve comeback van Loeki. De aimabele pop onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast „asjemenou” riep. In totaal zijn er meer dan 7000 filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Het leeuwtje was in de jaren tachtig mateloos populair; hij had onder meer zijn eigen cassettebandjes waarop hij avonturen beleefde. Hij is de naamgever van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclamespot van het jaar. Een aantal originele Loeki-poppen is te zien in Beeld en Geluid in Hilversum.