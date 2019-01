Drake geeft zeer gulle fooi bij McDonald’s

Drake Ⓒ Hollandse Hoogte

Een meer dan prima avondje voor twee vrouwelijke medewerkers van een McDonald’s vestiging in Los Angeles. Die kregen namelijk een bezoekje van Drake, wat op zichzelf al leuk was, maar de zanger beloonde hem beide met een fooi van 10.000 dollar. Drake gaf de dames het geld in contanten en had dus een goedgevulde portemonnee bij zich.