’IS roept op tot aanslag op Carey en Tiësto’

Carey treedt tijdens het concert in Jeddah op met een aantal andere artiesten, onder wie de Nederlandse dj Tiësto. Volgens Arabische media zou IS het concert, tijdens een groot internationaal golftoernooi, zien als on-islamitisch. Op aan IS-gelieerde websites zouden onder meer foto’s circuleren van een concertposter met daarop de vlag van Islamitische Staat geplakt.

Het concert ligt al sinds de aankondiging onder vuur. Diverse mensenrechten- en vrouwenorganisaties hebben Carey en Tiësto opgeroepen af te zien van het optreden omdat zij zich, volgens deze critici, lenen voor propaganda van de Saudische overheid. Terwijl kroonprins Mohammed bin Salman probeert toenadering te zoeken tot het Westen, zitten in zijn land honderden activisten en critici achter tralies waar zij volgens Amnesty International structureel worden mishandeld.

Moord

Volgens diverse inlichtingendiensten zit Bin Salman ook achter de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, wiens lichaam begin oktober in het Saudische consulaat in Istanbul aan stukken werd gesneden.

De wereldberoemde dj uit Breda heeft zich de afgelopen dagen in stilzwijgen gehuld over alle kritiek. Tiësto heeft wel berichten op Twitter geplaatst, maar niet over zijn omstreden optreden. Zijn manager was niet voor commentaar bereikbaar.

Buma Stemra, de organisatie die de belangen van Nederlandse artiesten behartigt, wil zich niet uitlaten over het optreden van Tiësto in Saudi-Arabië. Ook minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur wil geen commentaar geven op de internationale kritiek op Tiësto.

