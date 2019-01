Film over leven Céline Dion in de maak

Dion en haar platenmaatschappij hebben eveneens toegezegd dat haar muziek gebruikt mag worden, waaronder de hits My Heart Will Go On, All By Myself en I’m Alive. Dit meldt Page Six.

In de film, die in 2020 uitkomt, zal voornamelijk Frans gesproken worden en wordt geregisseerd door Valerie Lemercier. Zij neemt tevens de rol van Céline voor haar rekening. Ook de relatie met manager René Angélil, met wie Dion later trouwde en kinderen kreeg, komt aan bod. Het overlijden van Angélil in 2016 en de manier hoe de zangeres met deze klap omging, was voor Lemercier de inspiratie om tot de film te komen.

„Ze toonde toen zoveel veerkracht, dat raakte me. Ik ben daarna van alles gaan lezen en bekijken wat ik over hen tegenkwam. Zo leerde ik meer over de kracht van hun liefde, hun gevoel voor humor en de band met haar moeder Thérèse”, aldus Valerie.