Striptekenaar Jan Kruis krijgt eigen museum

De plannen voor het museum zijn er al tien jaar. Maar door financiële en logistieke problemen liep het initiatief meerdere malen spaak. Dankzij steun van de gemeente Midden-Drenthe, waar Orvelte onder valt, en een genereus aanbod van een ondernemer in het dorp is er nu een pand beschikbaar voor het museum.

Het Jan Kruis Museum komt in het gebouw waar eerder het Apple Museum zat. Deze expositie verhuisde onlangs naar Westerbork.

Sint-Pannekoek

Kruis, die in januari 2017 overleed, werd beroemd in Nederland met zijn langlopende stripreeks Jan, Jans en de Kinderen. Ook introduceerde hij Sint-Pannekoek, een pannenkoekenfeest dat in de strip werd geïntroduceerd en inmiddels her en der in het land wordt gevierd op 29 november. Kruis werd meerdere malen onderscheiden voor zijn werk; zo won hij in 2009 de prestigieuze Marten Toonderprijs voor zijn gehele oeuvre.

Het Jan Kruis-museum moet een totaalbeeld geven van het werk en leven van de kunstenaar. Ook komen er veel interactieve onderdelen, waar bezoekers zelf deel kunnen uitmaken van de wereld van Jan, Jans en de Kinderen of waar kinderen kunnen leren de geliefde personages te tekenen.

Kruis heeft voor zijn overlijden zelf nog geholpen met het samenstellen van veel onderdelen van het museum, zoals de interactieve tekencursus. De stichting achter het plan wil er ook voor zorgen dat het werk van Kruis wordt gecatalogiseerd en geconserveerd voor latere generaties.