Frankie Grande zet punt achter driehoeksverhouding

„Ik ben sinds een maand weer single en dat bevalt me prima. Ik ben heel dankbaar voor de relatie die we hadden, waarvan ik veel heb geleerd maar uiteindelijk werkte het gewoon niet. Gelukkig zijn we als vrienden uit elkaar gegaan”, aldus Frankie.

Het hebben van een relatie met drie personen noemde hij ’lastig’. „Je hebt dubbel zoveel lol, dubbel zoveel pieken maar ook dubbel zoveel dalen en drama.” Het was voor Frankie de eerste keer dat hij een break-up nuchter beleefde, nu hij zo’n anderhalf jaar gestopt is met drinken. „Dat was heftig ja, want ik voelde alle emoties die bij een breuk gepaard gaan. Maar het was wel een goede breuk.”