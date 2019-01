Politie plaatst beelden van mishandelaars Empire-acteur

De Twitter-post resulteerde voornamelijk in hoongelach, aangezien er nauwelijks iets te zien valt op de beelden. „Wat? Dit is het? Twee mensen die in een donkere straat wandelen? Nou nou...wat een speurwerk”, reageert een volger. Een ander zegt: „De kwaliteit van Google Earth uit 1998 was nog beter dan dit.”

Smollett werd deze week in Chicago aangevallen door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: ’Dit is MAGA country!” Hiermee wordt verwezen naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA). Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel. Hij zou in Chicago de broodjeszaak Subway hebben bezocht. Toen hij het etablissement uitliep, zou hij zijn belaagd. De twee mannen riepen hem onder meer toe: „Ben jij die vieze zwarte flikker uit Empire?”

De twee belagers waren allebei blank en droegen skimaskers. De acteur hield aan de aanval onder meer een gekneusde rib over en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Naar omstandigheden zou Jussie goed herstellen en gaat zijn optreden in Hollywood aanstaande zaterdag vooralsnog gewoon door.