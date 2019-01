’Theatergroep Verleiders schendt privacywet’

Volgens tech-expert Brenno de Winter, die het onderzoek deed voor BNR, gaat het om trackers van Twitter, Facebook en Google. Bezoekers van de website worden volgens De Winter niet gewaarschuwd dat er cookies worden geplaatst. Dit is in strijd met Nederlandse en Europese wetten die gebieden dat dit wel wordt gemeld.

Het plaatsen van deze cookies komt wel ter sprake in de voorstelling. Maar de trackers worden ook geplaatst bij bezoekers van de site die geen kaartje kopen voor de voorstelling.

Onwaarheden

Een bezoek van de theatergroep aan het programma De wereld draait door leidde eerder deze week tot veel opschudding. In een gesprek met Matthijs van Nieuwkerk poneerden zij allemaal ongefundeerde uitspraken en onwaarheden over privacy. Veel tech-experts én minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerden hier boos op. Naderhand erkenden de makers dat het om een provocerende sketch ging. Van Nieuwkerk erkende in de uitzending daarna dat hij „niet kritisch genoeg” was geweest tijdens het gesprek.

De Verleiders en minister Ollongren spraken naar aanleiding van alle commotie door de DWDD-uitzending af met elkaar in gesprek te gaan en binnenkort nogmaals aan tafel te kruipen bij DWDD. De Verleiders waren donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Niet alleen De Verleiders overtreden de cookiewet trouwens. Uit recent onderzoek van NU.nl blijkt dat vrijwel alle grote gamebedrijven in Nederland zich niet aan de Nederlandse en Europese regels op dit gebied houden.