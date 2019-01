’Luisteraars willen dat 3FM in ether blijft’

Binnen Hilversum gaan steeds meer stemmen op om de etherfrequentie van 3FM te geven aan NPO Radio 5, die al jaren in de lift zit. Radio 3FM zag zijn luistercijfers de afgelopen vijf jaar met 80 procent dalen.

NPO Radio 5 zag sinds december 2013 een groei in het marktaandeel van 74 procent. Dit is opvallend, vooral omdat Radio 5 dus geen etherfrequentie heeft. Een belangrijk argument om Radio 5 de etherfrequentie van 3FM te geven, is dat jonge luisteraars, op wie de jongerenzender zich richt, niet meer lineair radio luisteren.

De oudere luisteraars van Radio 5 doen dit wel. De uitkomst van de peiling laat echter zien dat consumenten, ondanks de populariteit van Radio 5, geen behoefte hebben aan een etherwisseling van de stations. Slechts 19 procent van de 462 respondenten wil een NPO 5 FM in plaats van 3FM.