Ben Affleck neemt afscheid van Batman

De film The Batman zal in juni 2021 uitkomen en richt zich op een verhaallijn met een jongere Bruce Wayne, de persoon die Batman eigenlijk is.

„Ik ben heel benieuwd om de visie van Matt Reeves voor Batman tot leven te zien komen in 2021”, aldus Ben op Twitter, die de film oorspronkelijk zou gaan regisseren. Daarvoor bedankte hij in juli 2017 al, omdat hij teveel klussen op zijn agenda zou hebben voor de aankomende tijd. Die taak neemt Reeves nu op zich.

Het is nog niet bekend wie nu in de huid van de superheld gaat kruipen.