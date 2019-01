Home Alone wordt realityshow

In elke aflevering van Home Alone staan vijf kinderen centraal die drie dagen lang voor zichzelf moeten zorgen. „Om papa of mama roepen heeft geen zin… die zijn er niet. Zelf doen, betekent echt álles zelf doen”, zo staat te lezen in een verklaring.

Ook krijgt het vijftal een aantal ‘speciale’ uitdagingen en onverwachte situaties voor hun kiezen, waarmee ze kunnen bewijzen dat ze betrouwbaar en verantwoordelijk zijn. Ouders van kinderen die interesse hebben om mee te doen kunnen zich vanaf nu aanmelden.