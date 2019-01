Catherine en William aanwezig bij BAFTA-Awards

Dat hebben zij donderdag via Twitter bekendgemaakt. Het koninklijk echtpaar is vaker aanwezig bij de avond rondom de belangrijke filmprijzen. William is sinds 2010 de voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts. De zoon van prins Charles reikt op 10 februari de oeuvreprijs uit aan de Amerikaanse Thelma Schoonmaker, die als editor veel samenwerkte met Martin Scorsese.

De grote kanshebbers dit jaar bij de BAFTA’s zijn The Favourite, First Man, Roma en A Star is Born.