Boef grapt over opgelegd rijverbod

De rechtbank rekende de rapper vooral aan dat hij een voorbeeldfunctie naar zijn fans toe heeft. Boef plaatste de filmpjes, waarin hij pochte over zijn gevaarlijke rijgedrag, op internet.

Boef lijkt er nog steeds de ernst niet van in te zien, want op Instagram grapt hij nu over de veroordeling. Bij een foto van een Connexxion-bus schrijft hij zijn Rolls te hebben ingeleverd voor dit monster. „De komende 1,5 jaar zie je me hier in. Bid voor me.”