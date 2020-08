Mishandelaar EOTB-ster reageert: ’Iedereen maakt fouten’

Op de foto’s die Yasmine eerder deze week deelde, waren de gevolgen van de mishandeling goed zichtbaar. Ook de videobeelden van het decor waar de afranseling zich afspeelde, het appartement van de Vlaamse, logen er niet om.

De Belg die verantwoordelijk is voor onder meer Yasmines dichtgeslagen oog, gebroken neus en een hersenschudding, deelt op Instagram zijn kant van het verhaal. Hij zegt: „Ik was volkomen dronken en, aangezien ik enorm moe was, in slaap gevallen. Vervolgens begon Yasmine tegen mij te schreeuwen en te trappen, terwijl ik gewoon rustig sliep.”

Oprecht spijt

Toen de rapper wakker werd, zo schrijft hij, was hij totaal in shock en begon hij terug te slaan. „Ik had totaal niet door wat ik aan het doen was en wie er voor mij stond. Daarvoor mijn excuses. „Iedereen maakt fouten, deze fout komt voort uit een groot misverstand.”

"Drinken doe ik nooit meer"

Wanneer een volger de dader vraagt of hij ’oprecht spijt heeft van zijn daden’, zegt de rapper: „Natuurlijk, dit had nooit mogen gebeuren. Het maakt me niet uit dat hierdoor minder populair ben geworden, ik weet dat ik een enorme fout heb gemaakt. (...) Hoeveel spijt ik heb, kan ik niet beschrijven. Drinken doe ik nooit meer.”

Yasmine liet dinsdag weten dat als ze geen hulp van haar buren had gekregen, de mishandeling nog veel erger had kunnen aflopen. De Vlaamse realityster heeft twee dagen in het ziekenhuis gelegen.