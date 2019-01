Dit zijn de verleiders van Temptation Island 2019

Jaimy (21) uit Amsterdam

Jaimy is volgens HLN.be een spontane jongen die is opgegroeid is in het Amsterdamse horecaleven. Hij zegt een jongen met manieren te zijn die toch helemaal los kan gaan. En dan bedoelt hij niet alleen op de golfbaan.

Danicio (21) uit Amsterdam

Danicio is een womanizer die wel van wat aandacht houdt. Eerst denken dan doen, gaat voor hem zeker niet op en hij doet gewoon zijn eigen ding. Een drankje betekent voor Danicio de start van de jacht.

Jietse (21) uit Brugge

Jietse is de ideale schoonzoon van het stel. In plaats van los te gaan in de kroeg, blijft hij liever thuis om lekker te koken en samen een drankje te drinken. Hij ziet zichzelf als ambitieuze ondernemer waarbij vrouwen hun hart kunnen uitstorten.

Ricardo (23) uit Zwolle

Net als Danicio is Ricardo gek op aandacht. Hij ziet zichzelf als een echte leider en is ervan overtuigd de koppels te breken.

Giorgio (23) uit Genk

Giorgio brengt veel van zijn tijd in de sportschool door en is van plan zijn lijf in de strijd te gooien om zo de vrouwen voor hem te winnen.

Maxime (24) uit Sint-Truiden

Aan de warme temperatuur in Thailand hoeft Maxime in ieder geval niet te wennen aangezien hij bijna zijn hele leven in Dubai heeft gewoond. Hij is extravagant, uitbundig, erg direct en toch nog charmant.

Gaetan (25) uit Olsene

He’s got the beauty and the brains. Gaetan is account manager, model en ook nog eens grappig. Hij omschrijft zichzelf als de definitie van een Congolese man: humoristisch, karaktervol, ijdel, sociaal en een passionele danser. Helaas voor de vrouwen die hem wel zien zitten, gelooft hij niet in relaties en wil hij altijd single blijven.

Timone (26) uit Almere

Met zijn kale kop, lichte baardje en gespierde lichaam ziet Timone eruit als een échte bad boy, maar onder dat alles schuilt een rustige jongen. Toch moet je oppassen, want met zijn eeneiige tweelingbroer ruilt hij gerust zijn veroveringen uit...

