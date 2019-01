Christina Aguilera overvalt klanten in donutshop

Terwijl klanten nietsvermoedend de donutshop inlopen, kijkt Christina Aguilera vanuit de keuken mee en zingt ze op de melodie van haar hits Genie in a Bottle, What a Girl Wants en Lady Marmalade over wat ze ziet gebeuren. Hoewel de klanten al snel door lijken te hebben dat de zangeres daadwerkelijk over hen zingt, is de verbazing nog altijd enorm als Aguilera daadwerkelijk de winkel inloopt met donuts.

Stomverbaasd blijven de klanten dan ook achter, als Christina weer de keuken inloopt. „Ik plas zo echt in mijn broek”, reageert een van hen dan ook vlak voordat hij alsnog zijn bestelling plaatst.