Kerstmuziek anders

De eerste, Pentatonix, is een Amerikaanse a capella-groep wiens naam we ieder eindejaar opnieuw tegenkomen in de Kerstbrij. Al drie keer eerder waagden ze zich aan een seizoensplaat. Het meest bijzondere daarvan is dit jaar verzameld op The best of Pentatonix Christmas, waaronder even onverwachte als sfeervolle Kerstversies van Leonard Cohen’s Hallelujah en God only knows van The Beach Boys. Het zal af en toe kan misschien wat musicalachtig overkomen, maar knap gemaakt hoor.

Instrumentaal

Iemand die zich ook allesbehalve bij de massa schaart met zijn nieuwe kerstbijdrage is de Amerikaanse jazzsaxofonist Dave Koz. Zijn plaat Gifts of the season is grotendeels instrumentaal en nog veel vrijer van geest. Overbekende kerstliedjes laten zich daardoor slechts herkennen aan de akkoorden en dat zorgt voor een frisheid die zeldzaam is in dit speciale muziekgenre.

The Singing Contractors, ofwel de Zingende Aannemers, maken er een onvergetelijke Kerst van.

De zingende aannemers

De laatste die we hier gaan noemen is een redelijk obscuur Amerikaans duo dat zich The Singing Contractors noemt, ofwel ’de zingende aannemers’. Dat is tevens hoe het allemaal begon voor Aaron Gray en Josh Arnett, die elkaar leerden kennen op de bouw en af en toe een a capella-videootje op YouTube plaatste van hun gezamenlijke zangkunsten. Het album Building a Christmas to remember is aan de ene kant een duidelijk uit de hand gelopen grap. Maar wie wordt er niet vrolijk van het heerlijk Amerikaanse geknauw van dit duo?