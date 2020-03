CHARLES besmet: paniek op paleis om QUEEN

Woensdag werd bekend dat prins Charles is besmet met COVID-19. Hoe de 71-jarige Britse troonopvolger het coronavirus heeft opgelopen, is volgens Clarence House onmogelijk na te gaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat het coronavirus al was doorgedrongen tot achter de muren van Buckingham Palace werd vorige week duidelijk toen een paleismedewerker besmet bleek te zijn. Maar nu is met PRINS CHARLES dus ook een voornaam lid van de koninklijke familie aangestoken. En wat nog erger is: kort nadat hij het virus moet hebben opgelopen, blijkt hij zijn hoogbejaarde moeder nog te hebben gezien!