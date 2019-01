Ariana Grande blundert wéér met tattoo

Ⓒ AFP

Hoewel Ariana Grande zelf als excuus gaf dat het te pijnlijk was om haar nieuwe tattoo te laten zetten en hierdoor halverwege besloot deze niet af te maken, plaatst ze vandaag een filmpje waarop te zien is dat er verder gewerkt is aan het inktwerkje in het Japans. Zonder succes, want volgens oplettende Japanse fans klopt het nog steeds niet.