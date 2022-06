Henk Schiffmacher: ’Ik ga straks grappend en grollend het graf in’

Stan Huygens Journaal

Lange jurken en rokkostuums tussen de badgasten

Een van de mooie vaste evenementen die corona niet heeft kleingekregen is het Wiener Ball in Noordwijk. Weliswaar vond het nu voor het eerst plaats in de zomer en was het kleiner dan anders. Maar dit 53-ste bal gaf weer 48 jongeren de kans om te debuteren. Bijna 300 anderen kregen de kans om zich on...