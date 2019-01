Gigi Hadid: Zo wordt zij AFGEPERST door haar WANHOPIGE EX-VRIEND

Wanhopig is Zayn Malik, nu Gigi Hadid hun relatie heeft verbroken. Volgens het half-Nederlandse supermodel dreigt hij nu met emotionele chantage. Ⓒ hollandse hooge

Ze is een van de hotste namen in Amerika. De half-Nederlandse GIGI HADID had twee jaar lang een relatie met voormalig ONE DIRECTION-zanger ZAYN MALIK. Maar nu aan die liefde een einde is gekomen, wacht haar een onaangename verrassing…