Doneeractie Per Seconde Wijzer levert helft streefbedrag op

Meerwijk speelde mee in de categorie sport, maar moest in een vraag negen artiesten benoemen die in het verleden hebben opgetreden in de rust van de Super Bowl in de Verenigde Staten. Veel kijkers oordeelden dat het ging om een muziekvraag in plaats van een sportvraag. De finalist liep daardoor 7550 euro aan prijzengeld mis.

De doneeractie was opgezet door de presentatoren van 6 Inside. Donderdag kreeg Jeroen het opgehaalde bedrag overhandigd. „Ik vind het geweldig dat het is opgehaald. Ik ben er superblij mee natuurlijk. Ik ben er ook heel dankbaar voor”, zei Jeroen. Hij gaat het geld gebruiken voor een trip naar een sportevenement en het inrichten van de tuin van zijn nieuwbouwhuis.