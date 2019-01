Ryanne: 'Waarom zou ik in vredesnaam een man willen worden?'

Ze is geen geslachtsoperatie ondergaan, maar is aan haar amandelen geopereerd. Omdat de Rotterdamse hierdoor even niet kan praten, laat ze in een hilarisch filmpje de computer het woord doen. „Waarom zou ik in vredesnaam een man willen worden? Moet je eens om je heen kijken wat voor een pestbende die ervan hebben gemaakt", aldus Ryanne.

De eerdere foto waarop te zien is dat Ryanne in een ziekenhuisbed ligt werd onderwerp van gesprek, omdat ze bij het kiekje schreef: „Eindelijk een echte vent!”, bleek niets meer dan een grap. „Heel erg bedankt voor al jullie medeleven en beterschapswensen. Wat een woordgrapje al niet teweeg kan brengen."