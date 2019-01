Marieke Elsinga wint Zilveren RadioSter

Marieke: „Ik ben onwijs blij met deze prijs. Mattie en ik zijn nog maar een half jaar bezig en dan is zo’n mooie publieksprijs de beste waardering die je van de luisteraars kunt krijgen. Het toont aan dat we op de goede weg zitten in de ochtend van Qmusic!”

Bram Krikke van SLAM! won eerder op de avond de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator. Hij versloeg daarmee Edwin Evers van Radio 538 en Wilfred Genee van BNR. Zijn programma Club Ondersteboven is ook genomineerd voor de Gouden RadioRing.

