Edwin Evers voorlopig nog niet terug op radio

Dj Edwin Evers nam eind vorige maand afscheid van zijn ochtendshow Evers Staat Op, met een twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538. Hij stopte na 21 jaar met zijn ochtendshow. De ochtendshow won in 2006 ook al de éérste Gouden RadioRing.

Evers: „Ik ben superblij, dat ik een prijs win voor iets wat ik helemaal niet meer doe.” Eerder op de avond riep Frits Spits zijn collega Evers op snel terug te keren naar de radio, maar dat zit er voorlopig nog niet in. Evers: „Frits, ik kom voorlopig nog niet terug. Het nieuwe ritme bevalt me goed. Veel collega’s vragen me ook of ik radio mis. Maar nee, ik mis het niet.”

Evers is dankbaar dat hij de ring voor de tweede keer in zijn carrière om de ringvinger mag schuiven. „Dank jullie wel voor deze waardering.”