Nóg een buitenechtelijke dochter voor prins Albert?

Prins Albert van Monaco met zijn vrouw Charlene en hun vijfjarige tweeling, prins Jacques en prinses Gabriella. Ⓒ Getty Images

Nog voordat PRINS ALBERT zijn CHARLENE de nieuwe vorstin van Monaco maakte, had hij op het pad van de liefde al wat voetafdrukken achtergelaten... Dochter JAZMIN GRACE GRIMALDI (28) en zoon ALEXANDRE COSTE (16) herinneren hem aan dat playboyverleden. Beide zijn door hem inmiddels erkend en met beide heeft hij ook contact, tot in het roze paleis van Monte Carlo aan toe. Maar nu is er opnieuw een vrouw die beweert een kind van Albert te hebben.