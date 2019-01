’Harry en Meghan verhuizen in maart’

Volgens bronnen van ITV zal het stel in maart al hun intrek nemen, wat zou betekenen dat ze ruim op tijd zijn voordat Meghan zal bevallen van hun eerste kindje. Tijdens een bezoek van het koppel aan Birkenhead zou de hertogin van Sussex hebben verteld dat ze eind april is uitgerekend.

Ook zou het stel de huur van hun tijdelijke onderkomen in de buurt van Oxfordshire hebben opgezegd, waar ze de afgelopen tijd voornamelijk in de weekends bivakkeerden.

Over de reden om te verhuizen wordt al tijden gespeculeerd. Zo zouden Harry en Meghan niet meer met William en Catherine door één deur kunnen, terwijl er ook gesuggereerd wordt dat Nottingham Cottage waar ze samenwoonden in Kensington Palace simpelweg te klein is om te wonen met een baby. De optie om in het appartement naast Catherine en William te wonen was er ook niet, daar woont een nicht van koningin Elizabeth al.