Johnny Lion (77) overleden

Johnny Lion was al enige tijd ziek en leed aan aan de ziekte van Alzheimer én longkanker. De geboren Hagenaar, die eigenlijk John van Leeuwarden heette werd bekend met Johnny & The Jumping Jewels. Die band was in 1961 goed voor een nummer-één-hit met Wheels, maar was nog tot 1965 succesvol. Datzelfde jaar besloot hij solo verder te en scoorde hij een grote hit met het nummer Sophietje.

„Helaas kreeg ik de treurige mededeling dat mijn vriend en muzikale collega Johnny Lion vandaag, donderdag 31 januari is overleden”, schrijft Joop Oonk op Facebook. „Wij hebben in de zestiger jaren vele successen in binnen- en buitenland meegemaakt met Johnny Lion and the Jumping Jewels met als hoogte punt onze tournee door het Verre Oosten: Pakistan, Karachi-Lahore, Ipoh- Penang-Kuala Lumpur en Singapore waar we in juni 1964 hebben rondgereisd Bij het verlaten van Singapore stonde er drie nummers van ons in de top tien. Ik kan hier niet een beschrijving geven van de vele jaren die wij als vrienden en muzikanten hebben meegemaakt, maar neem van mij aan dat dit ontzettend mooie en succesvolle jaren zijn geweest in grote vriendschap met elkaar. Wens zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.”

Ook Rob de Nijs staat stil bij het overlijden van zijn goede vriend: „Bijgaande foto is in 1999 gemaakt door Paul Tollenaar voor de Panorama. Een fotoshoot samen met mijn goede vriend John Lion. Vanavond kwam het trieste bericht dat John na een periode van ziekte is komen te overlijden. R.I.P John.”

Johnny Lion trok samen met De Nijs rond met Circus Boltini. Boltini was tevens de oom van Lions tweede vrouw Mariska Akkerman, die vorig jaar overleed na een kort ziekbed.