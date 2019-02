Klokkenluider Weinstein heeft hoge schulden

Harvey Weinstein Ⓒ Hollandse Hoogte

Lauren O’Connor schreef, toen ze nog werkzaam was voor Harvey Weinstein, een memo over het misbruik van haar baas, dat later uitlekte naar de New York Times. Die krant publiceerde vervolgens een vernietigend artikel, waaraan maanden van onderzoek voorafgingen en wat uiteindelijk tot de val van de Hollywoodproducent leidde. Maar ook met klokkenluider O’Connor is het sindsdien bergafwaarts gegaan.