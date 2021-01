Modeontwerper Alexander Wang ontkent seksueel wangedrag

Model Owen Mooney vertelde in een video op TikTok over zijn ervaringen met Wang. „Hij begon me te betasten, met zijn hand langs mijn been en langs mijn kruis. Ik bevroor totaal omdat ik in shock was. Ik keek naar links en zag dat het een heel beroemde modeontwerper was.” Na de video van Mooney volgden al snel meer meer mensen op sociale media die de modeontwerper beschuldigden van seksueel wangedrag.

„De afgelopen dagen was ik het onderwerp van ongegronde en grotesk onjuiste beschuldigingen”, schrijft Wang. „Die claims werden versterkt door sociale media-accounts die berucht zijn om het plaatsen van lasterlijk materiaal van onbekende of anonieme bronnen zonder enig bewijs of factchecking.”

De modeontwerper, die creatief directeur is geweest van Balenciaga en sinds 2005 zijn eigen label heeft, zegt dat hij razend wordt van de ’leugens die als de waarheid worden gebracht’. „Ik ben van plan dit tot op de bodem uit te zoeken en degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze beweringen en het online verspreiden verantwoordelijk te houden.”