Nick & Simon maken debuut bij Hazes-hommage

Het is de eerste maal dat het Volendamse duo meedoet aan het zangfestijn, maakte producent MediaLane vrijdag bekend. Het evenement wordt voor de zevende maal georganiseerd. Ieder jaar was de tribute aan André Hazes avond aan avond uitverkocht.

Met name dit jaar wordt Holland Zingt Hazes speciaal. Voor de artiesten, maar ook voor zijn fans. Het is vijftien jaar geleden dat de zanger op 53-jarige leeftijd overleed. Holland Zingt Hazes staat hier uiteraard bij stil. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor deze reeks.