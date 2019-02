Voice-kandidaten overgeleverd aan ’meedogenloze’ kijker

Van de twaalf gaan er direct drie naar huis in de eerste liveshow. Het team van Anouk bestaat uit Mikki van Wijk, Irene Dings en de rockband Navarone (de enige groep die nog meedoet). Ali B coacht Menno Aben, Debrah Jade en Sarah-Jane. Lil Kleine heeft Kimberly Fransens, Quido van de Graaf en Talita Blijd onder zijn hoede en Waylon begeleidt Dennis van Aarssen, Patricia van Haastrecht en Bryan B.

De cijfers die de coaches geven worden opgeteld bij de publieksstemmen. Dan volgt de danger zone of de safe zone. Dennis vindt het spannend. „Een foutje kan de coach misschien nog wel vergeven, maar de kijkers thuis kunnen wat dat betreft denk ik meedogenloos zijn.” De jazz-zanger, ook wel een Harry Potter-lookalike genoemd, vervolgt: „Heel Nederland vindt iets van hoe jij bent, eruitziet en zingt.”

’Idioot volk’

Dat het publiek niet altijd kiest voor kwaliteit, is al eerder gebleken. De coaches vielen vorig jaar nog van hun stoelen toen favoriet Kimberly in de halve finale naar huis werd gestuurd. „Een idioot volk”, oordeelde Anouk toen over de stemmers.

Talent Quido vindt het juist goed dat de buitenwereld een mening geeft. „Het is heel belangrijk. Tot nu toe weten we alleen wat de coaches vinden. Nu krijgen we een reëel beeld en kunnen wij zien wat de kijkers leuk vinden, waar ze meer van willen in de volgende shows.” Lachend: „Ik ga er wel vanuit dat het goed komt voor team Kleine.”

De eerste liveshow van The voice of Holland is vrijdagavond te zien om 20.30 uur op RTL 4.