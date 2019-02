Levenslang gratis kaartjes Beyoncé en Jay-Z

Ⓒ Hollandse Hoogte

Wie het wel ziet zitten om voor de komende 30 jaar gratis en voor niets naar de concerten van Beyoncé en Jay-Z te gaan, moet zichzelf een veganistische lifestyle aanmeten. Dat houdt in: eten dat gebaseerd is op planten en vrij is van dierlijke producten. De zangeres daagt haar volgers op Instagram uit zichzelf doelen te stellen.