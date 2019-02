Concert Jussie Smollett in LA uitverkocht

Jussie Smollett is behalve acteur ook zanger. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jussie Smollett is twee dagen na de gewelddadige aanval op hem in Chicago aangekomen in Los Angeles, waar hij zaterdag zal optreden in de club Troubadour. Het concert is volledig uitverkocht en kaarten worden inmiddels voor de dubbele prijs doorverkocht. Vermoed wordt dat Smollett het incident zal aanhalen en zich uit zal spreken over homofobie, racisme en Make America Great Again. Dit meldt TMZ.