Clouseau-klassieker krijgt hiphopjasje

Dimitri Vegas & Like Mike Ⓒ Hollandse Hoogte

Het begint zo langzamerhand een trend te worden: opnieuw is een Nederlandstalige klassieker omgebouwd tot een modern hiphopnummer. De mannen van Clouseau gaven dit keer hun fiat aan dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike voor het hergebruiken van hun monsterhit Daar gaat ze. Rapper Frenna zorgt voor de vocalen op het nummer, dat vrijdag is uitgebracht.