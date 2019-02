Adam Levine verdedigt optreden bij Super Bowl

„De beslissing was zeker geen eenvoudige. Niemand dacht er meer over na dan ik. Ik heb met veel mensen gesproken, en wat nog belangrijker is, ik heb al het lawaai om me heen laten vervagen en naar mezelf geluisterd. Ik wil spreken via mijn muziek”, zei Levine tegen Entertainment Tonight.

De American Footballbond NFL annuleerde de gebruikelijke persconferentie voor de voorstelling om ongemakkelijke vragen te voorkomen.

Colin Kaepernick

Rihanna en Jay-Z besloten vorig jaar al af te zien van een optreden om steun te betuigen aan de American Football-speler Colin Kaepernick. De speler ligt sinds 2017 onder vuur omdat hij knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied.

Met zijn actie wilde Kaepernick raciale ongelijkheid en de acties van de politie, die in zijn ogen vaak veel te heftig waren ten opzichte van zwarte Amerikanen, aan de kaak te stellen. Het leverde de atleet veel lof, maar ook bakken kritiek op. Hij werd ervan beticht geen vaderlandsliefde te hebben en werd door de NFL geschorst.