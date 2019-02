’Bill Cosby blijkt nog altijd geliefd’

Bill Cosby blijkt zeer geliefd in gevangenis Ⓒ Hollandse Hoogte

Lange tijd was de inmiddels bejaarde Bill Cosby het lievelingetje van televisiekijkend Amerika. Nu hij een veroordeeld zedendelinquent blijkt te zijn, kan de gevallen komiek op geen grijntje respect meer rekenen. Althans, dat was het heersende beeld. TMZ meldt echter dat Cosby nog altijd razend populair is. Onder zijn medegevangenen welteverstaan...