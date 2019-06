Carrièremove! Peter R. de Vries wordt weerman

Peter R. de Vries Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat Peter R. de Vries niet terugdeinst om ergens zijn mening over te geven, is geen geheim. Zo schuift de misdaadverslaggever regelmatig aan in praatprogramma’s om zijn expertise los te laten over vrijwel alle denkbare onderwerpen. De presentator blijkt nu ook verstand te hebben van het weer, want de komende maanden zal Peter R. het weerman zijn voor Buienalarm.