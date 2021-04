BnnVara-presentatoren rouwen om ’tv-vader’ Gerke Nauta

De omroep maakte het nieuws zondag bekend waarna een aantal (oud-)presentatoren op sociale media een ode aan hun ’televisievader’ bracht.

Programmamaker Tim Hofman is ’in diepe staat van rouw’. „Na tien jaar innig samenwerken (we maakten Spuiten en Slikken, Trippers, BOOS, Over Mijn Lijk, Pak De Macht en meer) en fijne vriendschap is dit een waanzinnige klap”, twittert hij. „Het verlies van een vriend, mentor en partner in makerschap. Een fantastisch mens.”

Geraldine Kemper is tegenwoordig werkzaam bij RTL, maar heeft in haar tijd bij BNN ook vaak met Nauta gewerkt. „Gerke. M’n televisievader. Altijd eerlijk. Grappig. Hard. Gouden hart. M’n BNN-familie. 10 jaar heb ik met je mogen werken/bouwen/avonturen. Hoe je 2 weken geleden met ’n biertje mij nog vertelde hoe trots je op me was. Dat dat de laatste keer is geweest... Ik denk nu: had ik je maar geknuffeld”, schrijft ze bij een serie foto’s van haar en Nauta op Instagram. „Het is oneerlijk. Ik ga je missen.”

„Zo verdrietig en bizar als iemand zo plotseling overlijdt. Heb een paar keer met Gerke mogen werken. Hartelijk, supportive, creatief en scherp”, schrijft De Vooravond-presentator Renze Klamer op Twitter.