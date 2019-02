Camilla heft glas met Britse wijnmakers

De kwaliteit van Britse wijnen gaat volgens Camilla nog elk jaar vooruit. „Ik heb gezien dat de productie van onze wijnen nog steeds toeneemt, maar dat vooral ook de kwaliteit omhooggaat”, zei de voorzitter met een glas rode wijn in de hand tijdens haar toespraak.

De afgelopen 16 jaar hebben Britse mousserende wijnen vijftien keer een internationale onderscheiding gekregen. In totaal zijn er in Engeland en Wales nu 700 wijngaarden met 2500 hectare aan wijnstokken, waar witte en rode wijn, rosé en mousserende wijnen worden gemaakt, zo is te lezen op de site van de Britse wijnmakers.

Herdenkingsdienst

De hertogin is voorzitter van Wines of Great Britain sinds 2011.

Het was een drukke dag voor Camilla. In de ochtend woonde ze een herdenkingsdienst bij in Westminster Abbey ter ere van Lord Carrington, de laatste van de naoorlogse kabinetsministers van Winston Churchill. Hij overleed afgelopen juli.

In de middag bezocht ze de Royal Academy of Arts, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, om meer te weten te komen over de nieuwe faciliteiten en educatieve programmering.